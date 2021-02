Analyse des Balls : Smartball: Ex-Nationalspieler Ernst als Startup-Gründer

Hannover Im Fußball von heute gibt es für alles Statistiken und Daten. Nur der Ball wird bisher nicht analysiert. Ex-Nationalspieler Fabian Ernst möchte das ändern.

Das ändert er nun. Als Mitgründer und Investor der Firma „Sport Technology Systems“ in seiner Geburtsstadt Hannover entwickelt er gerade einen „Smartball“. Einen Ball mit Chip. „Dieser kann jede Berührung messen und auswerten“, erklärt Ernst. „Den Punkt, an dem der Ball getroffen wurde, den Effet, die Höhe des Flugs und natürlich die Geschwindigkeit.“

Nun will er den Fußball revolutionieren. „Den beschrittenen Weg der Digitalisierung kannst du nicht mehr aufhalten“, sagt Ernst. „Zu meiner Zeit war es eine surreale Vorstellung, dass man während des Trainings in ein Zelt gerufen wird, um sich die letzten drei Szenen anzusehen. Aber ich denke, in diese Richtung wird es sich entwickeln.“ Daten, in welchem Winkel und mit welchem Effet man den Ball getroffen hat, könnten dann dazugehören.