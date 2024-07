Bezirksliga-Fußball Testspiele, Tore, Neuzugänge: Bezirksligisten in der Vorbereitung

Vizemeister SV Tawern hat sich für die neue Saison noch breiter aufgestellt und geht als Mitfavorit auf den Aufstieg in die neue Runde. Neu im Team von Coach Steve Birtz sind die Angreifer Nick Berchem (FC Könen) und Louis Linden (U19 Eintracht Trier), die offensiven Mittelfeldspieler Tristan Reger (SV Konz) und Christoph Streit (vom A7-Ligaaufsteiger SG Saarburg) sowie Abwehr-Ass Pascal Güth (SV Konz). „Wir haben uns definitiv verstärkt und wollen uns in der zweiten Saison in der Bezirksliga etablieren. Wir wollen die Neuzugänge schnell integrieren, gut aus den Startlöchern kommen und im oberen Drittel landen“, formuliert Birtz erste Ziele. Gegen A 7-Ligist SG Niederkell wurde 4:0 gewonnen, gegen Saar-Verbandsligist FC Brotdorf blieb man torlos, gegen Luxemburgs Erstligist US Mondorf wurde 1:6 verloren und jüngst gab es ein 1:1 gegen den Drittligisten FC Syra Mensdorf. Vergangenes Wochenende stand ein dreitägiges Trainingslager in Holland auf dem Programm, bei dem gegen den Aachener A-Ligisten FSV Geilenkirchen ein 7:1-Erfolg stand. Weitere Tests: Am Freitag, 26.7., 20 Uhr in Tawern gegen den Luxemburger Viertligisten FC Les Aiglons Dalheim, am Dienstag, 30.7., 20 Uhr in Tawern gegen den Luxemburger Drittligisten Jeunesse Junglinster. Nach dem Auftakt im Rheinlandpokal am Sonntag, 4.8., 14.30 Uhr beim A9-Ligisten SG Altrich/Wengerohr-Bombogen wartet am Freitag, 9.8, ab 20 Uhr der FSV Salmrohr zum Ligaauftakt in Tawern.