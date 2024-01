Gedenken Söder und FC Bayern ehren Beckenbauer - Klopp vermisst Idol

Ex-Weltmeister Toni Kroos wünscht sich einen besseren Umgang mit Sport-Idolen wie Beckenbauer. „Keiner ist perfekt, jeder macht Fehler und sicherlich auch er“, sagte der Fußball-Mittelfeldspieler von Real Madrid in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“. Auch in Deutschland würden viele versuchen, „jemandem ein bisschen ans Bein zu pinkeln“, sagte der Fußball-Mittelfeldspieler von Real Madrid in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“: „Lasst uns doch akzeptieren, dass jemand so groß ist und so ein guter Mensch ist, dass er es verdient hat, gefeiert zu werden. Und vor allem durchgehend gefeiert zu werden zu Lebzeiten.“