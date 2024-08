2. Bundesliga Später Hertha-Ausgleich verhindert HSV-Tabellenführung

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hanseaten mussten sich am zweiten Spieltag mit einem 1:1 (1:0) gegen Hertha BSC zufriedengeben. In der 86. Minute machte der Berliner Jonjoe Kenny mit seinem Treffer zum Endstand die Hoffnungen des HSV auf den zweiten Sieg im zweiten Spiel zunichte und den ersten Punkt in der Saison für sein Team perfekt. Ransford Königsdörffer hatte die Gastgeber schon in der elften Minute in Führung gebracht.