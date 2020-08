Teilzulassung von Zuschauern : Spahn und Lauterbach uneins über DFL-Rückkehrkonzept

Hamburg Die Fußball-Fans sollen wieder in die Bundesliga-Stadien. Die DFL hat ein Konzept vorgelegt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sind sich bei der Einschätzung der Pläne aber nicht einig.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL), pocht aber auf passgenaue Corona-Schutzlösungen für jedes Stadion. Dagegen kritisierte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach das Konzept. Der Vorstoß der DFL sei „überhaupt nicht angemessen“, sagte der Politiker und Epidemiologe in der Sendung „Maischberger - Die Woche“. Das Konzept sei nicht sicher, weil niemand eine sichere An- und Abreise der Fans garantieren könne.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen am 10. August weiter über die geplanten DFL-Maßnahmen beraten, Entscheidungen sind eher nicht zu erwarten. In der Bundesliga und 2. Liga soll am dritten September-Wochenende wieder gespielt werden, im DFB-Pokal bereits vom 11. bis zum 13. September.

Das Konzept zu Abstandsregeln und der An- und Abreise sei „ein sehr gutes“, meinte Spahn am Donnerstag in Berlin. Es komme aber auf die „gelebte Realität“ an und dass Konzepte mit örtlichen Behörden auf das jeweilige Stadion angepasst werden: „Entscheidend ist auf dem Platz.“ Beispielsweise mache es einen Unterschied bei der An- und Abreise, ob 5000 oder 30.000 Menschen im großen Dortmunder Stadion sitzen.