EM-Qualifikation Spanien holt Gruppensieg, Portugal makellos

Zuvor hatte sich am Sonntagnachmittag Serbien mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen Bulgarien als 17. Team ein Ticket für die EM-Endrunde gesichert. Romelu Lukaku gelang für Belgien beim 5:0 (4:0) gegen Aserbaidschan ein Viererpack. Mit 14 Treffern in acht Spielen führt Lukaku die Torjägerliste der EM-Qualifikation nun deutlich an.