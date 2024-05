3. Liga Spiel gegen Aue: Aufgebrachte MSV-Fans stürmen Innenraum

Beim Stand von 2:2 (0:1) wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit öffnete sich plötzlich ein Tor in der Heimkurve und vermummte Anhänger der Duisburger stürmten in den Innenraum und zündeten Rauchbomben, die in Richtung Polizei und Sicherheitskräfte flogen. Die Polizei konnte die Randalierer mithilfe des Einsatzes von Reizgas wieder zurück in den Block drängen.