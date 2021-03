2. Liga : Spiel zwischen Heidenheim und Kiel coronabedingt abgesetzt

Wegen mehrerer positiver Tests muss die gesamte Mannschaft von Holstein Kiel in Quarantäne. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel Bei Holstein Kiel gibt es erneut einen Corona-Ausbruch. Das Spiel in Heidenheim kann deshalb am Freitagabend nicht stattfinden. Für die Norddeutschen wird der Spielplan bis Saisonende immer enger.

„Erst einmal sind wir froh, dass es den entsprechenden Personen aktuell gut geht“, sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver. Und fügte hinzu: „Wir haben vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden und tragen diese wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit.“

Damit wird der ohnehin eng getaktete Terminplan für die Kieler, die auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund stehen, immer enger. Zumal auch das Spiel gegen Hannover 96 am 19. März gefährdet ist. So könnte sich die Terminhatz für den aktuellen Zweiten der Tabelle im Aufstiegskampf am Ende als nachteilig erweisen.