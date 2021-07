Fußball-EM : Sportjournalismus zwischen Shitstorm und Vorsicht

Berlin Bei der EM steht die Sportsprache besonders im Fokus. Viele Millionen hören zu, wenn beim Turnier im Fernsehen über Fußball geredet wird. Manchmal ist die Aufregung groß.

Réthy will sich nicht beirren lassen. „Wer sich von den sozialen Medien in seinem Handeln beeinflussen lässt, sage ich mal frei nach Karl Lagerfeld, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, witzelte der 64 Jahre alte Reporter. „Wenn man bedenkt, dass die Nutzung von Twitter in Deutschland bei vier, fünf Prozent der Bevölkerung liegt und dass man sich davon so treiben lässt, das ist eigentlich ein bisschen bedenklich.“