Fußball Sportsoziologe zu Beckenbauer: „Übernatürliche Person“

Es gebe „diese Bereitschaft in den Medien in einer profanen Welt, also einer entzauberten Welt, an Zauberei zu glauben“, erläuterte Gebauer. „Das hat bei Beckenbauer sehr lange funktioniert, der ganz großartig Fußball spielen konnte und auch großartige Erfolge hinterlassen hat als Spieler und auch als Trainer. Dazu gehört natürlich auch, dass die Zuschauer und Medien daran glauben!“