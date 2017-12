später lesen 2. Liga St. Pauli beendet lange Sieglos-Serie - 2:1 gegen Bochum FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Mit dem letzten Aufgebot hat der FC St. Pauli seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg gewann der Kiezclub am Montagabend sein Heimspiel gegen den VfL Bochum knapp, aber verdient mit 2:1 (1:0) und verbesserte sich in der Tabelle auf den zehnten Platz. dpa