2. Liga Stadtduell im Aufstiegskampf: St. Pauli fordert HSV heraus

Einsatz, Wille - und wie gegen Regensburg - Glück sind die Zutaten des derzeitigen St.-Pauli-Erfolgsrezepts. „Neun Siege am Stück sind einfach unfassbar. Solche Serien hast du manchmal nur einmal in deiner Karriere. Sowas ist sonst eher den europäischen Topteams vorbehalten“, sagte der australische Mittelfeld-Antreiber Jackson Irvine und kündigte mit Blick auf das Spiel am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) an: „Wir wollen unbedingt zweistellig werden.“