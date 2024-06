EURO 2024 Stars, Tickets, Hotels: Das muss ich jetzt für die EM wissen

Nicht zuletzt das Wetter und vor allem der Start der deutschen Mannschaft dürften Einfluss darauf nehmen, wie schnell und wie viel Euphorie entsteht - ob in den heimischen Wohnzimmern oder bei den öffentlichen Public Viewings. Allerlei Fanartikel in Schwarz-Rot-Gold werden wieder angeboten, an der Ausrüstung würde die Party nicht scheitern. Aber: die Zeit, in der die WM 2006 stattfand, war im Vergleich zur Gegenwart anders. Geopolitische Krisen und Kriege, die Folgen der Corona-Pandemie, das Erstarken antidemokratischer Kräfte in vielen EU-Ländern, die wirtschaftliche Flaute - selten fand ein sportliches Großereignis in Deutschland in einem solch schwierigen Rahmen statt. „Ein bisschen Entlastung durch ein Fußball-Großevent wird dringend gebraucht“, sagte Sozialpsychologin Dagmar Schediwy der Deutschen Presse-Agentur.