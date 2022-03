WM-Qualifikation : Strand statt Isolation: Geldstrafe für Australien-Chefcoach

Sydney Wenige Tage vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel gegen Japan ist gegen den australischen Fußball-Nationaltrainer Graham Arnold wegen eines Verstoßes gegen Corona-Auflagen eine Geldstrafe verhängt worden.

„Wir haben heute versucht, in dieser Angelegenheit so schnell wie möglich zu handeln, und haben eine beträchtliche Geldstrafe verhängt, was unterstreicht, wie wichtig es uns ist, dass unsere Vertreter die Regierungsprotokolle einhalten“, sagte FA-Chef James Johnson. Arnold zeigte sich reumütig. „Ich entschuldige mich aufrichtig für meine Fehleinschätzung am Sonntag“, teilte er mit. „Ich akzeptiere, dass ich mein Zuhause gemäß den Selbstisolationsprotokollen von New South Wales nicht hätte verlassen dürfen.“