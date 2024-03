EM-Playoffs Strasser hofft auf EM-Ticket für Luxemburg

„Es wäre eine riesengroße Begeisterung. Die gibt es heute schon. Aber die wäre natürlich noch größer, wenn eine Teilnahme gelingen sollte. Das wäre etwas Außergewöhnliches“, sagte Strasser der Deutschen Presse-Agentur. Luxemburg gastiert am Donnerstag in den EM-Playoffs in Georgien. Mit einem Sieg und einem weiteren Erfolg am kommenden Dienstag gegen Griechenland oder Kasachstan wäre die Qualifikation perfekt.