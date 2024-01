Fußball-Idol Streich denkt an Beckenbauer-Begegnung: „Er war alles“

„Ich hätte in die Maske gesollt, habe aber gesagt, ich gehe nicht in die Maske“, erzählte Streich. „Er sagte, ich soll in die Maske gehen und dann habe ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich nicht gehen möchte. Ich bin sofort in die Maske und dann hat die Visagistin zu mir gesagt: 'Der Mann, der sie hier reingeschickt hat, das ist der netteste Mann in diesem Laden'. Damit ist alles über Franz Beckenbauer gesagt.“