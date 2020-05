Zukunftskonzept : Streit in 3. Liga: Waldhof Mannheim schlägt Taskforce vor

Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga regt der SV Waldhof Mannheim die Gründung einer Taskforce an. Foto: Michael Deines/dpa

Mannheim Im Streit um eine Saisonfortsetzung in der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim Kritik des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgewiesen und die Gründung einer Taskforce angeregt.

„Wir möchten an dieser Stelle vielmehr zur Rückkehr zur Sachlichkeit beitragen, die Forderung der Bundesregierung an den DFB aus der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz aufnehmen und unsere Unterstützung anbieten“, heißt es in einem öffentlichen Brief auf der Facebook-Seite des Fußball-Traditionsclubs.