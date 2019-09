3. Fußball-Liga : Ekel-Plakate und fehlende Durchschlagskraft

Voller Einsatz, aber alles bleibt im Rahmen: Lauterns Florian Pick (am Ball) im Duell mit den Mannheimern Dorian Diring (links) und Michael Schultz. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Das Beste am Derby zwischen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim: Die befürchteten Ausschreitungen sind ausgeblieben.

Auch am Tag nach dem ersten Derby zwischen den Roten Teufeln und den Waldhof-Buben seit 18 Jahren reißen die Gespräche unter den Fußball-Fans über die geschmacklose Fan-Choreographie der Lauterer („Waldhof verrecke“, der TV berichtete) nicht ab. Die Bild-Zeitung titelte „Ekel-Plakate“. Einerseits versuchten die Vereinsverantwortlichen beider Clubs im Vorfeld, mit einem offenen Brief die Wogen zu glätten, andererseits genehmigte der FCK diese Choreographie, weil sie von der Staatsanwaltschaft als Meinungsäußerung und nicht als Beleidigung eingestuft wurde. Ein Spiel mit dem Feuer, das aber rund um das Derby im Fritz-Walter-Stadion nicht ausgebrochen ist. Die Fans beschränkten sich auf verbale Duelle und das Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion, der An- und Abmarsch der Mannheimer Anhänger blieb ohne größere Zwischenfälle.