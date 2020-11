WM-Qualifikation : Superstar Neymar fehlt Brasilien gegen Venezuela

Brasiliens Superstar Neymar fehlt gegen Venezuela. Foto: Then Chih Wey/XinHua/dpa

Sao Paulo Ohne den verletzten Superstar Neymar muss Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela antreten.

Der 28 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain war zwar trotz eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel zum Spiel in Sao Paulo angereist, von Chefcoach Tite aber nicht für das Match nominiert worden. Ob Neymar zur Partie am Dienstag in Uruguay antreten kann, scheint gleichfalls fraglich.