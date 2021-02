2. Liga : SV Sandhausen stellt Trainer Schiele frei

Sandhausen Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich nach nicht mal drei Monaten von Trainer Michael Schiele getrennt.

„Die nötigen Ergebnisse und Erfolgserlebnisse sind ausgeblieben, insbesondere in den zurückliegenden Partien“, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier in einer Vereinsmitteilung. „Für den SV Sandhausen ist es jetzt wichtig, in einer schwierigen Saison mit einem neuen Impuls die Weichen für das Erreichen des Klassenerhalts in der 2. Liga zu stellen.“