Entwarnung nach der verpatzten Kopfball-Challenge einer Fußballmannschaft aus Kevelaer. „Nase und Lampe geht es gut“ sagt der Trainer – und freut sich, dass die Jungs nicht wie geplant Bierpong gespielt haben.

Statt Ball in den Eimer, gab es die Lampe vor den Kopf. Die erste Mannschaft des SV Viktoria Winnekendonk versuchte sich nach dem Training an einer Kopfball-Challenge. Normalerweise köpfen sich die Spieler dabei den Ball zu und am Ende landet das Leder in einem Eimer. Doch der letzte Spieler verpasste das Ziel. Torhüter Johannes Rankers knallte den Ball sauer auf den Tisch, der Abpraller riss die Lampe herunter und die traf Kapitän Niels Honnen mit voller Wucht im Gesicht.

Im Video brechen die Spieler in der Kabine in tosendes Gelächter aus, einer rollt laut lachend auf dem Boden hin und her. Auch Kapitän Honnen kann nach kurzem Schock mitlachen, denn es gibt Entwarnung. „Nase und Lampe geht es gut“, sagt Trainer Sven Kleuskens im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Neon-Röhre wurde kurzerhand wieder an der Decke befestigt, die Nase des Kapitäns mit ausreichend Bier in der örtlichen Kneipe gekühlt.

Für die ganze Mannschaft sei die Aktion ein großer Spaß gewesen. Dabei wäre das lustige Video beinahe gar nicht entstanden. „Eigentlich wollten wir Bierpong spielen“, sagt Kleuskens. Doch es gab nicht genug Becher, weshalb die Kopfball-Challenge als Ersatz herhalten musste – und zum viralen Hit wurde.

Im Verein munkelt man (nicht ganz ernst gemeint) schon, dass das „ist drauf, ist drauf, ist drauf!“ des Kameramanns einen der berühmtesten Sprüche im Fußball ablösen könnte: nämlich „Aus. Aus. Das Spiel ist aus!“ von Kommentator Herbert Zimmermann, als Deutschland im Jahr 1954 beim „Wunder von Bern“ Weltmeister wurde.

Sorge, dass seinen Jungs das Dasein als Internet-Stars zu Kopf steigen könnte, hat Coach Kleuskens nicht: „Hier hebt keiner ab“, sagt er. Viel mehr denkt er, dass das Video die Stimmung im Team „positiv anheizen“ könnte. Denn sportlich läuft es bei Winnekendonk derzeit nicht, der Verein droht aus der Kreisliga A abzusteigen. Am Sonntag geht es zum Nachbarschaftsdudell gegen Arminia Kapellen. „Es wäre natürlich gigantisch, wenn da Zuschauer auftauchen, weil sie unser Video gesehen haben“, sagt Kleuskens mit einem Schmunzeln.

(kron)