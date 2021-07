Ex-HSV-Coach : Thioune: „Ich will Bundesliga-Trainer werden“

Osnabrück Der ehemalige HSV-Trainer Daniel Thioune hat die Trennung vom Hamburger Fußball-Zweitligisten überwunden.

Thioune hält trotz des Rückschlags an seinem Vorhaben fest. „Ich will Bundesliga-Trainer werden, das ist auf Sicht mein Ziel. Wenn man HSV-Trainer wird, erhöht das die Wahrscheinlichkeit“, sagte der 46-Jährige, der wieder in seiner Heimatstadt Osnabrück wohnt. Er könne sich aber auch vorstellen, im Ausland zu arbeiten, etwa in Belgien oder in Englands 2. Liga.