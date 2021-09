Weltmeister von 2014 : Thrombosen überwunden: Klose bereit für Trainerkarriere

Will nach überstandener Thrombosen nun die Trainerkarriere vorantreiben: Miroslav Klose. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin Ex-Weltmeister Miroslav Klose hat seine Thrombose-Erkrankung nach eigenen Angaben überstanden und will zeitnah ins Trainergeschäft einsteigen.

Nun will der 137-malige Nationalspieler seine Trainerkarriere vorantreiben. „Es ist alles top und es kann endlich losgehen“, sagte Klose. Allerdings will er sich nicht im Stab von Flick beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) engagieren, dessen Co-Trainer er beim FC Bayern war und den er „fantastisch“ findet. „Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, auch wenn es mit Flick sicher eine sehr gute Zeit geworden wäre. Ich will täglich auf dem Platz stehen“, sagte Klose.