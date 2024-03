Fußball-Europameisterschaft Tickets, TV, Testspiele: Fragen und Antworten zur Fußball-EM

Auf dem Weg zur EM stehen für die Nationalmannschaft noch in diesem Monat zwei wichtige Testspiele gegen hochklassige Gegner auf dem Programm. Es sind die letzten Partien vor der Nominierung des EM-Kaders. Sie werden nicht nur wegen der geplanten Rückkehr von 2014er-Weltmeister Toni Kroos mit Spannung erwartet. Am 23. März spielt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Lyon gegen Frankreich, drei Tage später empfängt Deutschland in Frankfurt am Main die Niederlande.