2. Liga : Topteams bleiben im Aufstiegsrennen - S04 verspricht Druck

Hamburg Mit einem Remis bleiben der HSV und Schalke Kandidaten für den Aufstieg in die Bundesliga. Die Königsblauen sehen sich als moralischer Sieger. Der HSV windet sich um ein Aufstiegsbekenntnis.

Die einstigen Bundesliga-Schwergewichte FC Schalke 04 und Hamburger SV haben sich für die Attacke auf die Aufstiegsplätze in der 2. Liga in Stellung gebracht.

Dahinter lauert mit 29 Zählern aus 18 Spielen schon wieder Werder, das am Sonntag das Nord-Duell bei Hannover 96 klar mit 4:1 (1:1) für sich entschied und den dritten Sieg in Serie unter dem neuen Coach Ole Werner einfuhr. „Ich bin überglücklich“, sagte Werder-Stürmer Marvin Duksch, der das 2:1 geköpft hatte (51.), bei Sky. Im Hinspiel hatte Duksch noch für 96 getroffen.

Im neuen Jahr will aber vor allem Schalke Druck machen. „Wir sind angriffslustig. Wir haben gezeigt, dass wir oben dabei sind. Wir sind in Schlagdistanz“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Topspiel erfreut und kündigte an: „Wir müssen schauen, ob wir uns im Winter noch verstärken.“

HSV zu Hause noch unbesiegt

Die Schalker fühlten sich als der moralische Sieger jener Begegnung, von der es in der Bundesliga in vielen gemeinsamen Jahren beider Vereine 100 gab, aber in der 2. Liga lediglich zwei. Vor 15.000 Zuschauern im Volksparkstadion hatten die Schalker nach der schnellen Führung des HSV vor allem in der zweiten Halbzeit unerwartet deutlich dominiert. „In der zweiten Halbzeit hat nur eine Mannschaft den Sieg verdient - und das waren wir“, sagte S04-Coach Dimitrios Grammozis.