2. Liga Torjäger Terodde bleibt auf Schalke - „Soll Hoffnung geben“

Die Verlängerung mit dem Führungsspieler ist für Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel auch ein Signal an die starke Konkurrenz in der 2. Liga. „Er soll allen Schalkern auch die Hoffnung und die Gewissheit geben, dass wir angreifen werden“, sagte er am Freitagmorgen am Rande der Vorstellung des neuen Sportdirektors André Hechelmann. Mit 30 Toren in der Saison 2021/2022 führte er den Club 2022 als Zweitligameister zurück in die Bundesliga. Terodde ist mit insgesamt 172 Treffern Rekordtorschütze in der 2. Bundesliga. Er hatte den langjährigen Rekordmann Dieter Schatzschneider (153 Tore) abgelöst.