Trainer Funkel vor Verlängerung in Düsseldorf

Trainer Friedhelm Funkel wird seinen Vertrag bei Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf offenbar bis 2019 verlängern. dpa

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung und der „Rheinischen Post“ ist für heute ein Treffen zwischen dem 64 Jahre alten Coach und der Vereinsführung anberaumt. Eine Einigung gilt als Formsache. Beide Seiten hatten zuletzt mehrfach bekundet, an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert zu sein. Bei „Sport1“ dementierte Funkel aber, dass bereits eine Übereinkunft erzielt worden sei. „Das stimmt nicht, da ist noch nichts geklärt“, sagte er.

Funkel rettete die Fortuna in seinem ersten Jahr vor dem Abstieg und führte sie nun überraschend an die Spitze der 2. Liga. Es wäre der sechste Aufstieg für Rekordhalter Funkel, der seit März 2016 in Düsseldorf arbeitet.

