2. Liga : Trainertausch beim HSV: Hrubesch löst Thioune ab

Hamburg Der HSV macht das, was er gar nicht mehr will: den Trainer nach kurzer Zeit zu wechseln. Jetzt soll Ikone Hrubesch den Aufstieg doch noch schaffen. Der Sportvorstand erklärt, wie das klappen soll und warum Vorgänger Thioune gehen muss.

Ex-Torjäger und Kumpeltrainer Horst Hrubesch soll retten, was beim Hamburger SV noch zu retten ist. Drei Spieltage vor Schluss klammert sich der Verein an die geradezu magische Wirkung der 70 Jahre alten Vereinsikone.

Hrubesch soll der verunsicherten Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Zuversicht geben und sie in die Spur zurückführen. So kurz vor Saisonende fühlt sich der Turnaround an wie in der Nachspielzeit einer Partie. Sportvorstand Jonas Boldt hofft mit Hrubesch als Coach auf „Klarheit und Lockerheit“. Er lobte dessen positive Art und Grundeinstellung, die besagt: „Nicht zu viel nachdenken, sondern machen.“ Zeit hat Hrubesch für die Umkehr nicht. Minimal sind es drei Spiele, einschließlich der möglichen Relegation maximal fünf.

Zweimal ist der HSV in den Vorjahren bei den Rückkehrversuchen in die Bundesliga gescheitert, erst unter Hannes Wolf, dann unter Dieter Hecking. Die dritte Pleite soll unter allen Umständen vermieden werden. Deshalb war Trainer Daniel Thioune nach nicht mal einjährigem Engagement vom Vereinsvorstand freigestellt worden. „Die klare Führung von ihm ist auf der Strecke geblieben“, meinte Boldt und betonte: „Zuletzt war die Überzeugung nicht mehr da, dass das Konstrukt mit Mannschaft und Trainer noch funktioniert.“ Folglich sei ein Trainertausch für ihn alternativlos, erklärte der Sportvorstand im Politiker-Slang. Thioune sei für ihn aber weiterhin „ein sehr, sehr guter Trainer“.

„Zunächst einmal geht es darum, die Köpfe der Spieler freizubekommen. Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt“, wurde Hrubesch auf der Vereinsseite zitiert. „Wir müssen alles daran setzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder geradezurücken.“ Seinem 46 Jahre alten Vorgänger ist die Talfahrt in der Rückrunde der 2. Liga zum Verhängnis geworden. Lediglich drei Siege in bislang 14 Spielen mit nur 16 Punkten stempeln den Verein in dieser separaten Wertung eher zu einem Abstiegskandidaten. In der Hinrunde hatte sich der HSV mit 36 Punkten an die Tabellenspitze gesetzt.