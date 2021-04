2. Liga : Trauerspiel zum Dritten: HSV nimmt Abschied vom Aufstieg

Hamburg Es scheint, als könnte der HSV das Thema Aufstieg auch für diese Saison beenden. Die Mannschaft erliegt dem nervlichen Druck. Trainer Thioune ist tief getroffen. Es gibt aber etwas, was ihm Hoffnung macht.

Kommt der Frühling, ist der Hamburger SV von der Rolle. Geht es um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, versagen den Profis die Nerven. Das Trauerspiel aus dem Volkspark wird zum Klassiker. Derzeit vollzieht sich Akt drei.

Viele Protagonisten aus den vermurksten Aufführungen der beiden Vorjahre sind erneut dabei, nicht wenige sind neu. Die Mechanismen aber sind immer gleich. „Wir brauchen nicht über Dinge zu reden, die sich nicht realisieren lassen, wenn man keine Fußballspiele gewinnt“, sagt Trainer Daniel Thioune nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC in der 2. Liga. „Wir haben in den letzten Wochen sehr wenig gewonnen. Da müssen wir uns nicht über irgendwelche Relegationsplätze unterhalten.“

Seit fünf Spielen ist das Team sieglos. Nur drei Siege gab es in der Rückrunde. So viele hat auch der Vorletzte Würzburger Kickers. Fünf Punkte ist Greuther Fürth auf einem direkten Aufstiegsplatz entfernt. Beide haben noch drei Partien. Von hinten drückt Holstein Kiel, das noch sechs Spiele zu bestreiten hat, aber nur zwei Punkte hinter dem HSV liegt. „Natürlich muss man sich Sorgen machen“, gesteht Torhüter Sven Ulreich. Der dritte verpasste Aufstieg in Serie ist nah.