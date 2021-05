Fußball : Die E intracht als Finalist schmeckt vielen nicht

Eintracht-Trainer Josef Cinar und seine Mannschaft wären bereit fürs Finale. Am heutigen Dienstag will das Verbandspräsidium eine Entscheidung treffen, ob das Duell des Oberligisten gegen Regionalligist Rot-Weiß Koblenz tatsächlich angesetzt wird. Foto: TV/Hans Krämer

Region Während das Präsidium des Fußballverbandes Rheinland am heutigen Dienstag das Pokalendspiel zwischen Rot-Weiß Koblenz und Eintracht Trier auf den Weg bringen will, laufen Vereine gegen diesen Plan Sturm.

Ein Gespräch unter den noch im Wettbewerb stehenden Vereinen (insgesamt sind es 37) hatte Salmrohrs Ehrenpräsident Peter Rauen nach der zum Teil hitzig geführten Videokonferenz mit der Führungsspitze des Fußballverbandes Rheinland (FVR) am vergangenen Donnerstag gefordert. Bereits knapp zwei Tage später kamen zwei Dutzend Clubvertreter virtuell zusammen – und formulierten eine Reihe von Forderungen und Vorschlägen, welche das Verbandspräsidium vor der internen Abstimmung am heutigen Dienstagabend noch umstimmen soll.

Weil der Pokal pandemiebedingt nicht mehr wie geplant ausgespielt werden kann, sollen laut FVR der ranghöchste Rheinlandclub, Regionalligist Rot-Weiß Koblenz, und Eintracht Trier als der zum Saisonabbruch bestplatzierte Oberligist aus dem Verbandsgebiet um den Cupsieg und den Einzug in den DFB-Pokal spielen. In der von Clubverantwortlichen Christian Krey (TuS Koblenz), Martin Hahn (FV Engers), Christian Rauen (FSV Salmrohr) und Daniel Bernd (FC Karbach) ausgearbeiteten Erklärung wird die Forderung erneuert, vom Termin am bundesweiten Finaltag der Amateure am 29. Mai abzurücken und stattdessen im Juni oder Juli zu spielen – wenn sich eventuell die Corona-Situation entspannt hat. Sollte es Ende des Monats zum Finalduell kommen müssen, soll der Koblenzer Spielpartner unter allen im Wettbewerb verbliebenen Teams gelost werden, sofern diese im Vorfeld eine Bereitschaftserklärung unterzeichnet haben, auch spielen zu wollen. Sofern es die Corona-Lage nicht zulässt, soll Rot-Weiß Koblenz als ranghöchster Club für den DFB-Pokal gemeldet werden. Eine sportliche Ermittlung des Rheinlandpokalsiegers soll dann in der Vorbereitungszeit der neuen Saison erfolgen und vom FVR mit finanziellen Anreizen ausgestattet werden. Zudem geben sich die Clubs nicht mit den finanziellen Aspekten, die der Verband angekündigt hat, zufrieden (kommt es zu einem Finale, wären es rund 1400 Euro pro Verein. Findet die Partie nicht statt, sind es etwa 800). „Ziel ist es, eine für alle Vereine wirtschaftlich attraktivere Dotierung als die vom Fußballverband Rheinland in Aussicht gestellte darzustellen“, heißt es abschließend.