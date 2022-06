Fußball : Blau-weiß im grünen Tann: Trierer Schalke-Fanclub „Moselpower“ feiert Jubiläum

Als Botschafter der „Knappen“ kommt Klaus Fischer (vorne) zum Jubiläumsfest des Fanclubs „Moselpower“. Foto: Jürgen C. Braun

Trier-Euren In Anwesenheit einer Vereinslegende feierte der Schalker Fanclub „Moselpower“ am Rande von Trier-Euren ein seltenes Jubiläum: 25 plus 1 Jahr.

„25 plus eins“ ist ein seltenes Jubiläum. Oder genauer gesagt, eigentlich gar keines. Aber was war in den vergangenen zwei Jahren nicht alles seltsam oder konnte nicht stattfinden wegen dieses vermaledeiten kleinen Virus. Und deswegen hatte es sich auch der Fanclub, dessen Keimzelle vor eben 25 Jahren und einem Jahr Zugabe in dem westlichen Trierer Stadtteil lag, nicht nehmen lassen, ein Jahr später zu feiern. Am Pfingstsamstag.

Mit viel dekorativem Blau und Weiß im Grün zwischen Euren und Trierweiler. Und mit Ehrengast Klaus Fischer, der für Herz, Verbundenheit und vor allem für Tore jenes Vorort-Clubs aus Gelsenkirchen steht, der seit Jahrzehnten eine Achterbahnfahrt in den Ligen, der Herzen und in den Köpfen seiner Anhänger veranstaltet: S04 oder auch einfach nur: „Schaaaalke.“

„Zu Anfang waren wir acht Leute. Darunter mein kleiner Bruder und meine Freundin. Heute sind wir 130 und über 100 haben sich für heute angemeldet. Darauf können wir schon stolz sein.“ Stefan Kugel war nicht nur der Gründungspräsident des „Schalke-Fanclubs Moselpower“, er ist auch heute – wenn auch nicht mehr Präsident – noch einer der treibenden Kräfte in der Knappen-Gemeinde. „Mein erstes Spiel auf Schalke war der Auslöser. Danach habe ich gesagt: „So, jetzt gründen wir einen Fanclub daheim.“

Da es für einen S04-Anhänger nichts Schöneres gibt, als den Bayern die Lederhosen auszuziehen, erinnert sich der 44-Jährige nur allzu gerne an diese Fahrt. „Wir waren im Bus mit 50 Bayern-Fans und ein paar Unentwegten, die es mit Schalke hielten. Zum Schluss stand es 2:1 für uns und auf der Rückfahrt waren wir umso lauter.“ Der Fanclub Moselpower nahm in der Folge Strukturen an. Sogar Pastor Johannes Hohn, immer noch dort seelsorgerisch in Amt und Würden, wurde ein organisiertes Mitglied der weiß-blauen Ideengemeinschaft.

„Mittlerweile haben wir einen Umkreis von etwa 150 Kilometern. Größtenteils aus Trier und Umgebung, aber auch aus der Eifel, vom Hunsrück, aus dem Saarland“, erzählt Präsident Marko Arnoldi. Er selbst kommt aus Büchel und hat sich einmal einen „Stilbruch“ für einen echten Schalke-Anhänger geleistet. „Ich musste zu Hause ein Spiel in den schwarz-gelben Ringelsocken unseres Betreuers absolvieren. Und habe sogar ein Tor damit geschossen.“ Ein Schalker in „Zecken-Socken aus Lüdenscheid“: Eigentlich eine „Todsünde.“