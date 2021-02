2. Liga : Trio krempelt Bochum um: Siebter Bundesliga-Aufstieg winkt

Der VfL Bochum will zurück in die erste Bundesliga. Foto: Guido Kirchner/dpa

Bochum Binnen eines Jahres hat sich der VfL Bochum in der Zweiten Liga von einem Abstiegskandidaten zu einem Spitzenteam entwickelt. Verantwortlich dafür ist solide und unaufgeregte Arbeit im Verein. Im Sommer könnte nun Historisches geschehen.

Vor allem sportlich ist der Wandel immens. Vor einem Jahr stand der VfL vor dem Sturz in die Drittklassigkeit, nun sind die Bochumer auf dem besten Weg zurück in die Bundesliga und haben den siebten Aufstieg vor Augen. Am Freitag bei Erzgebirge Aue (18.30 Uhr/Sky) winkt zunächst die Tabellenführung. „Aue wird schwer genug, da denken wir noch nicht an andere Spiele“, warnte Trainer Reis, untermauerte indes auch die Ansprüche: „Es haben viele Teams viele Punkte gesammelt. Da wollen wir weiter ein Wörtchen mitreden.“ Forscher formulierte es zuletzt Torhüter Manuel Riemann: „Natürlich will ich auch am Ende Erster werden.“