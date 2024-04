2. Liga Trotzige Fortunen nach Patzer: „Hat sich nichts geändert“

Mit dem siebten Sieg in Serie hätte der Tabellendritte Düsseldorf den direkten Aufstieg noch in der eigenen Hand gehabt. Nun geht die Fortuna aber mit weiterhin fünf Punkten Rückstand auf direkten Aufstiegsplätze in die letzten drei Rückrundenspiele. „Es wird alles wahrscheinlich einen Tick anders laufen als wir alle denken. Es werden noch ein paar Überraschungen da sein“, meinte Stürmer Vincent Vermeij.