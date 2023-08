Fußball Nach Platz drei im Vorjahr: Eintracht-U17 will wieder mit den Großen mithalten

Auch für die U16 lief es in der abgelaufenen Spielzeit rund: Nach Vorrunde und Meisterstaffel belegte die Mannschaft von Trainer Christian Esch am Ende den zweiten Platz. An diese Erfolge möchte Esch in der neuen Saison anknüpfen. Der Trainer ist mit seiner Mannschaft gemeinsam in die U17 aufgerückt. Der Jahrgang der Eintracht ist dabei ebenso stark einzuschätzen wie die der Konkurrenten in der Regionalliga. „Wir kennen die anderen Mannschaften und würden schon sagen, dass wir uns auf Augenhöhe befinden“, sieht Esch das große Potenzial seiner Spieler. Entsprechend würde das Team gerne erneut in die Top 3 vordringen.