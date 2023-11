WM-Qualifikation Überragender Son führt Klinsmanns Südkorea zum Sieg

Auswahl-Kapitän Son Heung-Min erzielte in der 11. Minute per Foulelfmeter sowie per Kopf in der 45. Minute die beiden Treffer zur 2:0-Halbzeitführung. Das dritte Tor durch Jung Seung-Hyun in der 87. Minute bereitete der Offensivspieler von Tottenham Hotspur vor.