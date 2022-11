Sportpolitik : UEFA bekräftigt Ablehnung einer Super League

Nyon Die Topfunktionäre der Europäischen Fußball-Union UEFA haben ihre ablehnende Haltung gegen eine neue Super League nach einem Gipfeltreffen in der Schweiz bekräftigt.

Reichart: „Wir brauchen Diskussionen“

Das Super-League-Projekt mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin an der Spitze war in seiner Ursprungsform im April 2021 gescheitert. Mitte Oktober hatten die Macher einen neuen Anlauf genommen. Der frühere RTL-Deutschland-Chef Reichart ist ein Gesicht der Kampagne. „Es war gut, sich mit der UEFA zu treffen, und wir freuen uns, dass sie unserer Einladung zu einem offenen Austausch gefolgt ist“, sagte Reichart.

„Dies ist ein wichtiges Signal an Clubs und Fans in ganz Europa, dass wir Diskussionen brauchen und diese willkommen sind“. Gespräche in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass „die Fußballgemeinde zukunftsorientiert diskutiert und konkrete Ideen für Veränderungen hat“.