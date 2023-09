Fußball UEFA-Bericht: Deutschland Nummer 2 im Zuschauerranking

Auch in Sachen Transferausgaben verkündete die UEFA einen Rekord. Demnach hätten die europäischen Clubs im vergangenen Sommer mit 7,2 Milliarden Euro so viel Geld für neue Spieler ausgegeben wie nie zuvor. Die bisherige Bestmarke aus dem Sommer 2019 lag 3 Prozent darunter. Junge Spieler liegen noch stärker im Trend als zuvor: Mehr als die Hälfte der Transferausgaben wurden in diesen Sommer in Spieler unter 23 Jahren investiert.