Corona-Krise : UEFA-Chef Ceferin: Neustart spätestens Ende Juni nötig

Berlin Spätestens Ende Juni muss der Spielbetrieb in den europäischen Fußball-Ligen nach Überzeugung von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wieder beginnen - sonst sei die Saison verloren.

Die UEFA hatte die EM 2020 in das nächste Jahr verschoben (11. Juni bis 11. Juli 2021), um den Ligen in der Coronavirus-Krise mehr Zeit zu verschaffen, den Spielbetrieb doch noch in dieser Saison wieder aufzunehmen. Mit Ausnahme der weißrussischen Liga ruht der Spielbetrieb in Europa aufgrund der weltweiten Pandemie.