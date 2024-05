Fußball-EM UEFA erwartet 2,4 Milliarden Euro EM-Einnahmen

Im gleichen Atemzug erwartet die UEFA durch die EM Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Man wolle einen Großteil in „unzählige Fußballprojekte in allen Nationalverbänden innerhalb eines Vier-Jahres-Zyklus“ investieren, hieß es. Diese Einnahmen fließen dann den Angaben zufolge „ausschließlich an die UEFA-Mitgliedsverbände für Investitionen in Fußball-Entwicklungsprojekte.“