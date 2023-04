Kongress in Lissabon UEFA-Präsident warnt vor Ausverkauf und Super League

„Es ist wirklich gut, dass noch nie jemand vor Scham gestorben ist“, sagte der Slowene während seiner Rede beim Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA in Lissabon in Richtung der Macher der Super League. Er sehe einen „Wolf getarnt als Großmutter, bereit, dich aufzufressen“, sagte Ceferin in Anspielung auf das Rotkäppchen-Märchen.