„Besondere Atmosphäre“ : Ukraine-Benefizpartie spielt viel Geld ein

Mönchengladbach Emotionale Stimmung, konkrete Hilfe und ein sportlicher Test: Die ukrainische Nationalmannschaft und Borussia Mönchengladbach setzen Zeichen für den Frieden.

Zuschauer klatschten für beide Teams

„Beim Singen der Nationalhymne hatte ich Tränen in den Augen“, sagte Nationaltrainer Oleksandr Petrakow am späten Mittwochabend in den Katakomben des Borussia-Parks. Mit eindrücklichen Worten schilderte er die aktuelle Situation der Ukrainer: „Ich wünsche keinem, in dieser Situation zu sein und das zu erleben. Seit dem ersten Tag, als die Raketen begannen über Kiew zu fliegen, saß ich in meiner Wohnung. Meine Frau konnte es nach einiger Zeit nicht mehr aushalten, ist dann immer wieder zur Sicherheit in einen Schutzraum gegangen. Wie gesagt: Ich wünsche es keinem und es ist eigentlich gar nicht zu beschreiben, wie schlimm das alles ist.“

Die Ukraine will nun in den kommenden Wochen weitere Tests bestreiten. Den Spielern aus der einheimischen Liga fehlt seit Kriegsbeginn Wettkampfpraxis und Anfang Juni will sich das Team über die Playoffs für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Am 1. Juni steht das Halbfinale in Schottland an. Gewinnt die Ukraine, spielt sie vier Tage später gegen Wales um die WM-Teilnahme.