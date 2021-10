Feinschmecker : Uli Hoeneß will vegan bei Timo Hildebrand essen

Uli Hoeneß will vegan bei Timo Hildebrand essen

Stuttgart Uli Hoeneß hat nach Angaben von Timo Hildebrand eine Einladung ins vegane Restaurant des früheren Fußball-Torwarts angenommen.

„Ich habe am Donnerstag einen Anruf von Uli Hoeneß bekommen. Er hat mit unterdrückter Nummer angerufen, eigentlich nehme ich solche Anrufe nicht an“, sagte der 42 Jahre alte Hildebrand der „Bild“.

Hoeneß wolle vorbeikommen, wenn er mal in der Gegend sei, „um bei mir zu essen“, sagte Hildebrand. Der frühere Bayern-Chef hatte sich unlängst bei „Antenne Bayern“ im Sonntagsfrühstück zum vegetarisch-veganen Lebensstil geäußert. Die Frage, ob er sich schon einmal vegetarisch ernährt hat, bejahte der 69-Jährige, fügte aber hinzu: „Mir schmeckt das Zeug nicht, weil da überall das drin ist, was in einer Nürnberger Bratwurst nicht drin sein darf, nämlich Stabilisatoren und Geschmacksverstärker.“