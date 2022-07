Sportpolitik : Urteil im Fall Blatter/Platini fällt - Komplott oder nicht?

Bellinzona Die Anklage fordert eine Bewährungsstrafe, die Verteidigung den Freispruch. Im Prozess gegen die früheren Funktionäre Joseph Blatter und Michel Platini fällt das mit Spannung erwartete Urteil.

„Es gibt Zeiten im Leben, in denen du dein Schicksal in die eigenen Hände nehmen musst“, formulierte der frühere Europameister pathetisch.

Das Schicksal war ein anderes. Statt auf der Tribüne bei der Frauen-EM in England wird Platini am Freitag als Ausgestoßener der Fußball-Familie und Angeklagter wieder eine Reihe hinter Blatter in der Viale Stefano Franscini im Schweizer Bundesstrafgericht von Bellinzona sitzen. Das Urteil im Prozess gegen das Duo wegen des Vorwurfs des Betrugs und anderer Delikte wird mit Spannung erwartet. Im Raum auch die Frage: Stimmt die Theorie Platinis eines Komplotts gegen ihn - und welche Auswirkungen gibt es auf die heutige Funktionärswelt?