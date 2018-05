später lesen Fünfte Zugang der Ostwestfalen Uwe Hünemeier kehrt nach Paderborn zurück FOTO: dpa, ok htf FOTO: dpa, ok htf Teilen

Der SC Paderborn rüstet seinen Kader für die kommende Saison in der 2. Bundesliga weiter auf. Innenverteidiger Uwe Hünemeier kehrt nach einem dreijährigen Gastspiel in England bei Brighton & Hove Albion an die Pader zurück.