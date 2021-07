Bondscoach gesucht : Van Bronckhorst kann sich Job als Oranje-Coach vorstellen

Zeist Ex-Nationalspieler Giovanni van Bronckhorst kann sich den Posten als niederländischer Fußball-Nationaltrainer gut vorstellen.

Der niederländische Verband ist auf der Suche nach einem neuen Bondscoach, nachdem Frank de Boer im Anschluss an das Aus im Achtelfinale der EM gegen Tschechien zurückgetreten war. Unter anderem wird wie stets in den Niederlanden Louis van Gaal als Kandidat genannt, der die Elftal bereits zwei Mal trainiert hat und mit ihr bei der WM 2014 in Brasilien Platz drei belegte.