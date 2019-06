Ex-Schalker : Verband: Krstajic nicht mehr serbischer Nationalcoach

Belgrad Der frühere Schalker und Bremer Bundesligaspieler Mladen Krstajic ist nicht mehr Trainer der serbischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Serbische Fußball-Verband mit und bestätigte damit Berichte der Zeitung „Blic“ und des Nachrichtensenders N1.

Ein neuer Trainer soll bis zum 10. Juli bekanntgegeben werden. Der 45 Jahre alte Krstajic startete mit seiner Mannschaft um den am Mittwoch bei Real Madrid vorgestellten Topstürmer Luka Jovic nicht wie gewünscht in die EM-Qualifikation. Nach drei Spielen liegt Serbien in Gruppe B mit vier Punkten hinter der Ukraine und Luxemburg lediglich auf Rang vier. Am vergangenen Freitag kassierte das Team in der Ukraine eine herbe 0:5-Niederlage, drei Tage später gab es einen 4:1-Sieg gegen Litauen.