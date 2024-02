Sport-Kommentator Verwirrung um Buschmanns Auszeit-Ankündigung

„Ich nehme mir jetzt eine längere Auszeit und werde genug Zeit und genug tolle Menschen haben, die mir helfen, einen Weg zu finden, der Spaß macht. Denn das sollte immer das Wichtigste sein, sonst kannst Du diesen Job nicht gut machen! Und am Ende ist es nur ein Job!“, schrieb der 59-Jährige bei Instagram in einer langen Nachricht an seine Fans: „Es gibt sooo viele schöne Momente. Sollten wir alle nie vergessen. Passt auf Euch auf.“