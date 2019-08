2. Liga : VfB nach Remis Tabellenführer - Dynamo punktet in Darmstadt

Aue Der VfB Stuttgart ist am vierten Spieltag erstmals an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geklettert.

Der Bundesliga-Absteiger kam am Freitag beim FC Erzgebirge Aue in Unterzahl zu einem torlosen Unentschieden. In der zweiten Partie am Freitagabend zitterte sich der SV Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden ebenfalls zu einem torlosen Remis.