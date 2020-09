2. Liga : VfL Osnabrück plant Heimspiele vor 999 Zuschauern

Osnabrück Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück möchte seine Heimspiele zu Beginn der kommenden Saison vor 999 Zuschauern austragen.

Der VfL hat diese Pläne bereits in einem Gesprächskreis mit Fans, Dauerkarten-Inhaber und Vertretern des Osnabrücker Fanprojekts vorgestellt. Danach sollen 40 Prozent der 999 Plätze an Inhaber von Business-Sitzen verkauft werden. Auch die 213 Besitzer einer lebenslangen Dauerkarte sollen bei den Heimspielen dabei sein dürfen. Die restlichen 386 Eintrittskarten möchte der VfL an Käufer einer „Soli-Dauerkarte“ vergeben, die der Verein für die Zeit der Corona-Krise eingeführt hat. Diese „Soli-Dauerkarte“ und später auch die Spieltagstickets sind ausschließlich im Internet zu erwerben.