Der Deutsche Fußball-Bund hält an einer Regionalliga-Reform mit vier Aufsteigern fest. „Vorrangigstes Ziel bleibt die Reduzierung der Regionalliga von fünf auf vier Staffeln, aus denen alle vier Meister direkt in die 3. Liga aufsteigen“, heißt es in einer DFB-Mitteilung. dpa